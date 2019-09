Bauarbeiten in Neuss : Die Montage der neuen Erftbrücke beginnt

Neuss Die aus vielen Beton-Fertigteilen bestehende Fußgängerbrücke am Nixhof wird derzeit Stück für Stück zusammengesetzt.

Die Brücke über die Erft ist da, fertig ist sie aber noch nicht. Denn das Bauwerk kommt in Einzelteilen. Die beiden größten Bauteile – Stahlbetonträger von fast 20 Metern Länge – wurden in der Nacht zum Donnerstag mit Schwerlasttransportern zum Nixhütter Weg geliefert und provisorisch auf den Widerlagern montiert. Stabilität werden ihnen erst die Endlager geben, sagt Lars Wagner, der mit seinem Bruder Thorsten aus einer Reihe Betonfertigteilen eine Brücke zusammenpuzzeln muss. Das dauert noch etwas – allerdings nur Tage.

Die Betonbögen der Brücke wurden in einem Fertigteilwerk in der Nähe von Fulda gegossen. Gewicht: jeweils gut 26 Tonnen. Auf Schwerlasttransportern kamen sie nach Neuss. Die letzten 100 Meter waren dabei die kniffeligsten, denn die Transporter waren zu lang, um einfach vom Nixhütter Weg in den Wirtschaftsweg rangieren zu können, der bis zur Erft führt. So musste umgeladen werden, berichtet Lars Wagner. Ein Kranwagen stand mitten auf der dafür über Stunden gesperrten Straße und hob die Brückenteile auf einen zweiten Sattelschlepper, der in der schnurgeraden und mit dicken Bohlen befestigten Zufahrt zum Brückenstandort stand. Ein zweiter Kran hob die Teile über die Erft.