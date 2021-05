Test am Wochenende : Vollsperrung für Belastungsprobe der A43-Brücke bei Herne steht an

Herne Mit der maroden A43-Brücke bei Herne muss eine weitere Autobahnbrücke in NRW dringend erneuert werden. Doch was kann sie bis dahin noch tragen? Ein Belastungstest soll das klären - die dafür notwendige Sperrung ist schlimmstenfalls ein bitterer Vorgeschmack.

Um herauszufinden, was die marode A43-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal noch aushalten kann, startet am Samstag ein Belastungstest unter kontrollierten Bedingungen. Für das wichtige Experiment und weitere Messungen sperrt die zuständige Autobahn GmbH den Streckenabschnitt zwischen den Kreuzen Herne und Recklinghausen für die kommenden zwei Wochenenden komplett.

Die Belastungsprobe soll den Ingenieuren und Gutachtern Aufschluss darüber geben, wie tragfähig die Brücke überhaupt noch ist. Mit Hilfe von Temperaturfühlern und empfindlichen Messtreifen, die in den vergangenen Wochen angebracht wurden, sammeln die Fachleute Daten, um in verschiedenen Szenarien kleinste Abweichungen zu den zulässigen Grenzwerten festzustellen. Dazu werden ab Samstagmorgen vier mit Kies beladene Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von jeweils 32 Tonnen auf die Brücke gerollt und an verschiedenen Positionen platziert. Die Messdaten, etwa Spannungen, Verformungen und Temperatur fließen in den Berechnungsmodell, dass den Zustand der Brücke möglichst genau abbilden soll.