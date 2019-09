Kostenpflichtiger Inhalt: „Rhine Cleanup“ in Neuss : Mehr Power für einen reinen Rhein

Bereits im Vorjahr wurde das Rheinufer von Unrat befreit. Unter den „Fundstücken“ befanden sich sogar Einkaufswagen und Autoreifen. Foto: Heiko Lissy

Neuss 1000 Tonnen Müll gelangen jährlich über den Rhein in die Meere. Mit der Aktion „Rhine Cleanup“ soll am 14. September etwas dagegen getan werden. In Neuss will man diesmal mit mehr Kräften ein größeres Gebiet reinigen.