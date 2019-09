Traditions-Kneipe in Neuss : Ärger um Lautstärke vorm „Schwatte Päd“

Traditions-Kneipe in Neuss

Neuss Im Sommer laden laue Temperaturen viele Gäste auch nach 22 Uhr zum Verweilen im Außenbereich ein. Anwohner kritisieren jedoch die Lautstärke und haben sich bei der Stadt beschwert. Die Inhaber finden die Auflagen ungerecht.

Es ist wohl das älteste Gasthaus am Niederrhein: Das denkmalgeschützte knatschrote Backsteingebäude an der Kreuzung Büchel und Sebastianusstraße beherbergt auch heute noch eine Schankwirtschaft: „Em Schwatte Päd“.

Vor rund einem Jahr haben Guido Duwe und Sebastian Förster den Betrieb wieder eröffnet. In den sozialen Netzwerken haben sie dafür immens positives Feedback bekommen. Doch es gibt ein Problem, denn die Außenterrasse sorgt nach 22 Uhr für Unmut bei einigen Anwohnern: Die Gäste sind ihnen zu laut und haben das beim Ordnungsamt der Stadt mehrfach gemeldet.

Inhaber Förster kritisiert, dass es sich bei der Außenbereich-Regelung lediglich um ein Anzeigendelikt handele: „Es ist einfach nicht fair, denn wenn sich keine Anwohner beschweren, dann wird bei anderen Kneipen auch nicht kontrolliert und der Außenbetrieb auch nach 22 Uhr toleriert.“ Gerade jetzt im Sommer würden viele Gäste erst am späteren Abend in die Kneipe kommen. „Und wenn wir ab 22 Uhr unseren Außenbereich schließen müssen, schadet das unserem Geschäft sehr“, argumentiert der Wirt.

Die Stadt Neuss sieht von einer Verlängerung jedoch aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft ab. „Der Schutz der Nachtruhe ist vielen Bürgern in der Innenstadt wichtig und muss auch stark geschützt werden“, sagt Nicole Bungert, Sprecherin der Stadt Neuss. Ausnahmen würden lediglich an Silvester, Karneval, Tanz in den Mai, Ehren- und Krönungsabenden, zum Schützenfest und bei Kirmesveranstaltungen erteilt.