Neusser Woche - Tag des offenen Denkmals in Neuss : Ehrenamtler sind auf sich allein gestellt

Neusser Woche - Tag des offenen Denkmals in Neuss

Neuss Stell’ Dir vor, es ist Denkmal-Tag, und keiner merkt es. Die Ehrenamtler gestalten morgen das Programm, ganz ohne professionelle Unterstützung.

Heimat hat Konjunktur. NRW hat erstmals eine Heimatministerin; in Neuss ist ein Heimatpreis ausgelobt. Bewerbungen sind bis zum Freitag (13.) möglich. In diesen Kontext passt der Tag des offenen Denkmals, den die Stiftung Denkmalschutz ausgerufen hat. Wer mag, der kann sich am Sonntag zum Thema Heimat inspirieren lassen. Kreisweit machen sechs Städte mit; nur Jüchen und Rommerskirchen verzichten.