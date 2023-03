Stadtrat in Neuss CDU-Fraktion uneins über Verständigung mit der SPD

In Zahlen drückt sich das so aus. Von den 21 Stadtverordneten der größten Ratsfraktion waren überhaupt nur 18 erschienen, um zur Hälfte der Ratsperiode – so ist es guter Brauch aller Parteien – den Fraktionsvorstand zu wählen. Bei einer Enthaltung entfielen auf Schümann 15 Ja-Stimmen, Büchler, der erneut für das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden kandidierte, erhielt nur zehn Ja-Stimmen. Zwei Stimmzettel waren bei der Blockabstimmung über die drei stellvertretenden Vorsitzenden ungültig, sodass auch Natalie Goldkamp und Thomas Kracke nur auf 14-Ja-Stimmen kamen.