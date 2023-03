Kulinarische Stadtführung im Test Ein Streifzug für Genießer in Neuss

Der Kaffee für den Weg geht auf eigene Kosten und passt gut zu den süßen Leckereien, die direkt gegenüber angeboten werden: Die Confiserie Mayser, ein altes Familienunternehmen seit 1882, wird in vierter Generation von den Schwestern Vera Stilgen und Biggi Schmidt geführt und hat sich auf den Verkauf von losen Pralinen und Trüffel spezialisiert – „zu Hochzeiten haben wir über 250 Sorten in der Theke“, erklärt Stilgen stolz. Für uns hat sie ein Probier-Beutelchen vorbereitet. Darin: Eine Marzipankartoffel mit extra hohem Mandelanteil, ein Erdbeerbonbon und ein Tartufo. Dann geht es auch schon auf die andere Straßenseite der Neustraße zu Georg „George“ Hentschel, der dort die Beatles & More Art Gallery führt, denn auch der Besuch von „Kunst und Handwerk“ gehört bei Auf ins Viertel zum Konzept. Weiter geht es mit Historie im Vorbeimarsch: Zum Standort der alten Synagoge und Mahnmal zur Erinnerung an die ermordeten Neusser Juden, entlang des Erftgrabens bis zum Theodor-Schwann-Denkmal. „Ein Nüsser Jung, der unter anderem den Stoff entdeckt hat, der im Körper für die Verdauung zuständig ist und ohne den eine kulinarische Führung also gar nicht möglich wäre“, erklärt Klaus Melcher bevor er die Gruppe erneut zur Neustraße führt. In der Küchenwerkstatt Gastro Oma gibt es die erste warme „Mahlzeit“: Varenky – eine traditionelle ukrainische halbmondförmige Teigtasche, die heute mit Sauerkraut und Zwiebelchen gefüllt und in Butter und Schmand geschwenkt ist.