Angeblich Wasserleitung beschädigt Ehepaar wird Opfer von Trickbetrügern in Neuss

Zwei Unbekannte standen am Montag, 13. März, gegen 12.25 Uhr vor der Tür des Ehepaares an der Kantstraße und behaupteten, dass bei Bauarbeiten eine Wasserleitung beschädigt worden sei. Nun müsste in der Wohnung der Wasserfluss kontrollieren werden. Mit dieser Geschichte schafften sie es schließlich in die Wohnung der Senioren.