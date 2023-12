Etaberatung in Neuss Linke/Tierschutz will Gewerbesteuer erhöhen

Die Zwei-Mann-Fraktion Linke/Tierschutz tritt für eine Erhöhung der Gewerbesteuer um zehn Hebesatzpunkte ein. Das würde der Stadt Mehreinnahmen in einer Größenordnung von etwa vier Millionen Euro bringen, rechnet der Fraktionsvorsitzende Roland Sperling zur Begründung eines entsprechenden Antrags vor, den er am Freitag dem Rat vorlegen will. Vom Abstimmungsverhalten der anderen Fraktionen in diesem Punkt will Linke/Tierschutz abhängig machen, ob sie dem Haushalt zustimmt.