Neusser Schützen zu Amoktat „Schärfere Waffengesetze sind kein Allheilmittel“

Die Amoktat von Hamburg hat die Diskussion über schärfere Waffengesetze wieder in Gang gesetzt. So hatte Innenministerin Nancy Faeser in den Tagesthemen bemerkt, dass es sinnvoll sei, künftig beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte zu prüfen, ob jemand psychologisch geeignet sei. So solle ihr Gesetzesentwurf nun auf mögliche Lücken geprüft werden.