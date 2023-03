Mobil in Neuss 200 E-Scooter wieder im Stadtgebiet zu nutzen

Seit Montag prägen sie wieder das Neusser Stadtbild, wurden aus der Winterpause geholt und stehen nun sowohl in der Innenstadt als auch in einigen Ortschaften abfahrbereit. Die Rede ist von 200 E-Scootern des Unternehmens Tier, die seit Ende Dezember in einem Düsseldorfer Lager untergebracht und dort in den vergangenen Woche einer Generalüberholung unterzogen worden waren.