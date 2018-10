Neuss: 70.000 Menschen sozialversicherungspflichtig

Jobmaschine Neuss : Wirtschaftsstandort Neuss wächst weiter

In Neuss arbeiten über 71.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.⇥ Foto: imago Foto: Imago

Neuss Eine fast magische Zahl: 71.638. So viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gab es zum Stichtag 31. Dezember 2017 in Neuss – so viele wie nie zuvor. Die 70.000er-Marke wurde aber bereits ein halbes Jahr zuvor überschritten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Es läuft rund, Neuss boomt weiter als Wirtschaftsstandort. Eindeutiger Indikator ist die zurzeit aktuellste Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Stadt. Und die habe 2017 zum ersten Mal nach der statistischen Erfassung der Daten ab 1976 die 70.000 überschritten, wie Charlotte Hohn, stellvertretende Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung mitteilt. „Neuss ist einfach ein sehr starker Wirtschaftsstandort“, sagt sie. Ob das so bleibt, hänge jedoch von zwei wesentlichen Faktoren ab, fährt Hohn fort. Denn zum einen müsse der Fachkräftemangel aufgefangen werden, zum anderen müssten neue Gewerbeflächen her. Ende Juni 2017 lag die Zahl erstmals über 70.000, nämlich bei 70.716. Die Zahl der Einwohner liegt aktuell bei 159.616 (Stand August).

„Die aktuelle Entwicklung belegt, dass die Stadt Neuss als Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort weiterhin eine hohe Attraktivität und eine große Wachstumsdynamik besitzt, die über die Stadtgrenze hinaus wirkt.“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer, der den Dialog mit den Spitzen der Neusser Unternehmen, deren Betriebsräte und den Gewerkschaften zum Thema „Zukunft der Arbeit“ weiter verstärken will. So solle noch in diesem Jahr eine erste Betriebsräteversammlung stattfinden.

Info Berufspendler: Vergleich zu den Nachbarstädten Düsseldorf Mit 253.758 Ein- und 84.587 Auspendlern hat Düsseldorf den Spitzenplatz inne. Das verdeutlicht die bedeutende Stellung der Stadt für den regionalen Arbeitsmarkt. Mönchengladbach Der positive Pendlersaldo der Stadt ist mit +2922 recht gering. Krefeld erreicht einen positiven Saldo von + 10.774 Beschäftigten – kommt damit aber nicht an Neuss heran.

Helga Koenemann, CDU-Fraktionsvorsitzende, führt die positive Entwicklung auch auf die gute Wohnqualität in der Stadt zurück. „Unsere Infrastruktur ist für Arbeitnehmer attraktiv, das wiederum lockt die Arbeitgeber“, sagt die Politikerin und lobt die gute Wirtschaftsförderungspolitik des ehemaligen Bürgermeisters Herbert Napp. „Er hat es geschafft, Pierburg hier zu halten. Unternehmen, die sich in Neuss ansiedeln wollen, hatten immer einen direkten Zugang zu ihm. Wie haben den Eindruck, dass das jetzt nicht mehr so ist“, fügt Koenemann kritisch hinzu. Sascha Karbowiak, Neusser SPD-Chef, meint: „Das ist eine erfreuliche Entwicklung die einmal mehr zeigt, dass wir in Neuss ein starker Wirtschaftsstandort sind. Die beste Sozialpolitik sind gute Arbeitsplätze – und alle Fraktionen im Stadtrat tragen eine Verantwortung dafür, dass das auch zukünftig so bleibt.“ Und Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein beurteilt die Rekordwerte in Neuss als Lohn des Einsatzes. „Die Stadt hat es immer wieder geschafft, neue Betriebe anzusiedeln und eine vorausschauende Gewerbeflächenpolitik zu machen“, sagt Steinmetz und ergänzt: „Das sollte so bleiben.“

Die 71.638 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, ausgeklammert sind dabei Beamte, Selbständige und geringfügig Beschäftigte, gliedern sich dabei zahlenmäßig in folgende Sparten: 252 in der Land-/Forstwirtschaft und Fischerei (-8,0 Prozent), 17.744 im produzierenden Gewerbe „Blaumann-Jobs“ (+2,7 Prozent), 22.215 in Handel, Gastgewerbe und Verkehr (+0.9 Prozent) sowie 31.427 (+0,9 Prozent, alle gegenüber Stichtag 30. Juni 2017 ) in der Sparte „Sonstige Dienstleistungen“. Grund für Schwankungen in den vergangenen Jahren, vor allem im Sektor Land- und Forstwirtschaft, sei die stufenweise Erhöhung des Mindestlohns seit 2015 sowie die Tatsache, dass es sich gerade dort auch vielfach um Saisonarbeit handle, erklärt Hohn.