Neuss: IHK und Stadt befragen Unternehmen

Neuss Unternehmen können sich zum Wirtschaftsstandort äußern. Die IHK kooperiert bei der Umfrage mit der Stadt Neuss.

(NGZ) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein rückt die Wirtschaft in der Quirinus-Stadt in den Fokus. Dazu stellt sie Fragen: Wo liegen die Stärken und Schwächen des Wirtschaftsstandorts Neuss? Wie beurteilen die Unternehmer ihre Heimatstadt? Wie kann sich die Stadt noch besser aufstellen? Diesen Fragen möchte die IHK in Zusammenarbeit mit der Neusser Stadtverwaltung nachgehen.