Neuss: Woche der seelischen Gesundheit endet mit einem Tag der offenen Tür.

Neuss Die Woche der seelischen Gesundheit endete mit einem Tag der offenen Tür.

Gerade bei psychischen Krankheitsbildern, so erfahren die Besucher, seien hohe Hemmschwellen bei der Ärztekonsultation zu überwinden. „Deshalb ist auch die Angehörigenarbeit so wichtig“, stellte Daniela Lüder heraus, „laufende Aufklärung und ein gutes Miteinander schaffen ein günstiges Klima.“ Und dass nach dem Verlassen der Klinik ein engmaschiges Netzwerk geschaffen werde, verstehe sich von selbst. Gemeint ist der „Trialog“ mit den Akteuren Patient, Angehörige und Behandler.

Patrick Morgenstern bot Ohr-Akupunktur an. Die sei einst bei Suchtleiden als begleitende Therapie gestartet, erschließe sich aber als eine immer umfangreichere Anwendung. Krankenpfleger Johannes Gehmann preist die Effekte der „Düfte zum Wohlfühlen“. Zu 100 Prozent kommen Herkünfte von Naturpflanzen zum Einsatz; sie tragen dazu bei, Verspannungen zu lösen. Henrik Vogt vertrat die Psychosomatik. Diese jüngste Facharztrichtung hat den ganzen Menschen im Blick und knüpft an uraltes medizinisches Wissen an. Vogt: „Psychosomatik geht also weit über die Symptome hinaus.“ Genesungsbegleiterin Brigitte Sänger war selbst einst Patientin und machte Mut. Denn sie fühlt sich jetzt stabil – auch bei noch laufender Weiter-Behandlungen.