Neusser Fadosänger gefeiert

Neuss Im Mittelpunkt des Auftakts der Reihe „Acoustic Concerts“ stand Joao Marques. Er lebt seit 1979 in Neuss.

Der Saisonauftakt der Weltmusikreihe „Acoustic Concerts“ war vollkommen ungewöhnlich. Reiner Breuer, Neusser Bürgermeister, und der portugiesische Generalkonsul José Carneiro Mendes nutzten die seit sechs Jahren in der Publikumsgunst stetig wachsende Konzertreihe, um einem Neusser Bürger zu huldigen. Joao Marques de Figueiredo Pinto (63) lebt seit 1979 in Neuss und feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum, seit 50 Jahren nämlich steht er auf der Bühne.