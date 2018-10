SPD setzt auf den Ausbau der Lotsenpunkte in Neuss

Haushaltsberatungen in Neuss

Neuss Die SPD will den stadtweiten Ausbau der Lotsenpunkte in Neuss vorantreiben.

Das ist Bestandteil des Themenschwerpunkts „Jugend und Soziales“ der Haushaltsberatungen der Sozialdemokraten gewesen, die unter dem Motto „Gut wohnen und leben in Neuss“ standen. Für den Ausbau der Lotsenpunkte sei Unterstützung erforderlich. Dabei wollen die Sozialdemokraten ein Zeichen setzen. Claudia Föhr, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, betont: „Wir freuen uns, dass in der letzten Sitzung des Sozialausschusses auf unseren Druck hin der stadtweite Ausbau und eine bessere finanzielle Ausstattung der Lotsenpunkte auf den Weg gebracht wurden.“

Lotsenpunkte sind Anlaufstelle für ältere Menschen. Dort sollen seniorengerechte Angebote mit den Bewohnern und bestehenden Akteuren in den Stadtteilen aufgebaut werden. Das Ziel: Bedarfe sollen erkannt, Ressourcen ermittelt und Angebote auf den Weg gebracht werden. Das Netz der Lotsenpunkte soll in Neuss sukzessive ausgebaut werden – auch mit Blick auf die demografische Entwicklung.

Zudem will die SPD das von der Verwaltung ausgearbeitete „Konzept zur Unterbringung junger Männer“ sowie den Ausbau der Stellen für die Einrichtung „Sprung“, die sich ebenfalls mit der Betreuung junger Erwachsener beschäftigt, unterstützen. Neben dem klassischen betreuten Wohnen in ambulanter und stationärer Form bietet „Sprung“ den begleiteten Umgang und eine Sprechstunde an. Zu den wichtigsten Betreuungsinhalten gehören das Finden eigenen Wohnraums, die schulische und berufliche Integration sowie die Vermittlung sogenannter lebenspraktischer Kompetenzen für den Alltag. Die Betreuung richtet sich nach dem Einzelfall und wird individuell zugeschnitten. „Sprung“ arbeitet im Auftrag des Jugendamts. Die Einrichtung besteht aus einem Team von Fachkräften.