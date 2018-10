Aktionen in Neuss : Herbstferienspaß im Schwimmbad und der Eishalle

Neuss In Süd- und Stadtbad sowie in der Eissporthalle gibt es ein Herbstferienprogramm für Kinder. Die Stadtwerke Neuss bieten einige Aktionen an. Das Nordbad bleibt in den Ferien geschlossen. Im Südbad gibt es am Dienstag, 16. Oktober, und Donnerstag, 25. Oktober, das Wasserrettungsprogramm „Rettet Frodolin“, bei dem die Teilnehmer von 10.30 bis 13 Uhr mit Maskottchen Fridolin lernen, durch Strömungen zu schwimmen und unter Hindernissen hindurchzutauchen.

