Kommunalwahl 2020 in Neuss : Breuer und Büchler peilen Sieg ohne Stichwahl an

Neuss Der Erhalt der Stichwahl bei der Kommunalwahl stachelt Amtsinhaber Reiner Breuer (SPD) und CDU-Herausforderer Jan-Philipp Büchler an.

Der Verfassungsgerichtshof des Landes in Münster hat am Freitag entschieden, dass die von der schwarz-gelben Koalition im Landtag beschlossene Abschaffung der Stichwahl bei Kommunalwahlen in NRW verfassungswidrig sei. „Die Entscheidung ist eine schallende Ohrfeige für die Landesregierung und den Neusser Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings“, sagt der Neusser SPD-Vorsitzende Sascha Karbowiak. Geerlings betont, dass die „Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für viele überraschend kam“. Sie stehe auch im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs. „Mit 4:3 Stimmen fiel die Entscheidung zudem äußerst knapp aus“, sagt Geerlings. Erhard Demmer, Fraktionsvorsitzender Grünen im Kreistag, sieht in der Entscheidung eine Stärkung der Demokratie.