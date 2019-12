Preisverleihung im Rathaus Neuss : Meine Heimat, deine Heimat, unsere Heimat

Neuss Die Stadt Neuss verleiht zum ersten Mal einen Heimatpreis. Das Sieger-Trio steht für die Vielfalt der Szene: Es gewinnen die Interkulturellen Projekthelden, vor dem Heimatverein Norf und den Nikolausmarkt-Machern von der Nordstadt.

Dass die drei Preisträger menschenverbindend in der Stadt Neuss unterwegs sind, zeigte sich in den kurzen Interviews, die der Bürgermeister mit Vertretern der Siegerorganisationen führte. Für Mirac Göl aus dem Jugendvorstand der Interkulturellen Projekthelden ist Neuss „natürlich meine Heimat“. In der Stadt wurde er vor 16 Jahre geboren: „Hier fühle ich mich wohl. Hier wohnen und leben auch die Menschen, die meine Liebsten sind.“ Die Projekthelden gingen 2012 an den Start. Aktuell bauen sie ein Jugendzentrum am Berghäuschensweg auf und organisieren freizeitpädagogische Aktivitäten und außerschuliche Bildungsangebote sowie Projekte in den Bereichen Kunst, Musik, Film und Theater. Motor ist der Vorsitzende Umut Öksüz, vorgeschlagen wurden die Projekthelden von Britta Franken, Geschäftsführerin Theater am Schlachthof und Projekthelden-Vorstand.