Gegner für die Schach-WM steht fest : Carlsens Herausforderer ist ein alter Bekannter

Jekaterinburg Jan Nepomnjaschtschi hat das Schach-Kandidatenturnier in Jekaterinburg gewonnen und darf im November gegen den Weltmeister um die Schach-Krone spielen.

Für Randbeobachter war er lange ein Nemo, ein Niemand, nun aber werden wir alle uns seinen Namen dauerhaft merken müssen: Jan Nepomnjaschtschi. Wegen der sperrigen Schlusskonsonanten wird der Russe in der Schachwelt ebenso liebevoll wie pragmatisch nur „Nepo“ gerufen. Soeben hat er das Fide-Kandidatenturnier im russischen Jekaterinburg gewonnen und darf im November in Dubai den amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern.

Das Turnier, das wegen die Corona-Pandemie unterbrochen werden musste, erlebte Nepomniaschtschi in bärenhaft guter Verfassung, im Gegensatz zu dem schwächelnden Italo-Amerikaner Fabiano Caruana oder dem zuletzt stark gehypten Chinesen Ding Liren. Carlsen beschert das keine angenehmen Gefühle, denn seine Bilanz gegen Nepomnjaschtschi ist alles anderes berauschend. Im Jahr 2021 musste Carlsen bei drei Siegen bereits drei Niederlagen einstecken, wobei er in der jüngsten Niederlage am 19. März von dem Russen unwiderstehlich in ein raffiniertes Mattnetz gezogen wurde.

WTA-Turnier in Miami : Kerber stürmt ohne Spielverlust in Runde drei

Die Analyse seines künftigen Gegners beim Kampf um den Schach-Olymp mündete in eine wichtige Erkenntnis Carlsens: „Klasse beim Schach besteht nicht nur darin, in welche Höhen du dich emporschwingen kannst, wie gut du spielst, wenn es perfekt läuft. Ein wesentlicher Faktor ist, wie gut du spielst, wenn es schlecht läuft.“ Wenn „Nepo“ also konstant gut in Form ist – so wie jetzt –, dann muss sich Carlsen demnächst warm anziehen. Sogar in Dubai.