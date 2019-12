Adventskalender im Rhein-Kreis Neuss : Eine Weihnachtsgeschichte auf Mundart

Neuss Wie klingt Weihnachten auf Mundart? Experte Dieter Nehr hat eine Geschichte geschrieben, die er für den NGZ-Adventskalender vorträgt.

Dieter Nehr hat sich etwas besonderes ausgedacht: Er sitzt in seinem Sessel und liest eine Adventsgeschichte vor. Die hat er selber geschrieben - natürlich „ob platt.“ Denn der Senior ist Mundartexperte und als solcher leitet er zusammen mit Toni Schäfer den Mundartstammtisch in der Nordstadt. Drei Mal im Jahr treffen sich die Teilnehmer in der Gaststätte Lebioda: Sie tauschen Anekdoten aus, tragen Gedicht vor und singen Lieder. All das unter einem bestimmten Motto.