Eisstockschießen in Neuss : Das rutschigste Duell des Jahres

Eisstockschießen in Neuss

Neuss Auf Gut Gnadental kann man sich auf’s Glatteis führen lassen – und das macht auch noch Spaß. Schließlich geht es dabei um Eisstockschießen. Die NGZ-Redakteure Andreas Buchbauer und Simon Janßen haben’s ausprobiert.

Jetzt bloß nicht dieses Geräusch: Klack! Der Eisstock gleitet ruhig übers Eis, dann stößt er hinten gegen die sogenannte Daube. Dabei handelt es sich um eine kleine schwarze Scheibe, die aussieht wie ein Eishockey-Puck mit einem Loch in der Mitte. Das Problem: Wenn die Daube jetzt im Zielfeld verrutscht, dann landet der Sieg möglicherweise beim Gegner. Und dann passiert es. Klack. Verloren. Auf ein Neues.

Eisstockschießen erinnert ein bisschen ans Curling, nur ohne Wischen. Profis werden bei dieser Beschreibung sicher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber als Anfänger darf man diesen Vergleich getrost wagen. Im Grunde geht es beim Eisstockschießen darum, seinen Eisstock möglichst nah an das bewegliche Ziel namens Daube in einem Zielfeld zu befördern. Vier Dinge machen das zur echten Herausforderung. Erstens: das Eis. Als Flachland-Niederrheiner ist man den rutschigen Untergrund ja kaum gewohnt. Zweitens: der Eisstock. Ihn gibt es mit drei unterschiedlichen Belagen: grau (langsam), schwarz (mittel) und grün (schnell); das erfordert Fingerspitzengefühl im eiskalten Händchen, immer wieder sausen die Stöcke übers Ziel hinaus oder versauern auf halbem Weg. Drittens: Die Daube im Ziel ist beweglich. Mit dem letzten Schuss kann sich das Blatt nochmal komplett ändern. Und viertens: der Gegner. Er kann blitzschnell dafür sorgen, dass eine ganz andere Taktik als zuvor gefragt ist.

Wem das noch nicht genug ist, der kann sich in einer zweiten eiskalten Disziplin versuchen: dem „Lättli­schießen“ (zu Deutsch: Lattenschießen). Das wichtigste Element dieses Spiels ist ein Gestell mit beweglichen Zahlenschildern von eins bis zwölf in gemischter Anordnung, das – für einen Anfänger viel zu weit weg – auf der Eisfläche steht. Fakt ist: Beim „Lättlischießen“ gibt es keine Freundschaften, denn gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Das Ziel ist simpel: Man muss eine „Lättli“ mit einer möglichst hohen Zahl erwischen. Die höchste ist ganz in der Mitte – sozusagen das „Bullseye“ des Eisstock-Schützen. Bei dieser Disziplin ergibt das Sprichwort „voll auf die Zwölf“ somit endlich einen Sinn.