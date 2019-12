Adventskalender Rhein-Kreis Neuss : „Rejoice“ stimmt mit Klassiker auf das Fest ein

Dormagen Mit einem echten Weihnachtsklassiker stimmt der Chor Rejoice aus Dormagen auf die Festtage ein: Für den NGZ-Online-Adventskalender singen die Mitglieder „Gloria in excelsis Deo“.

(ubg) „Es ist eigentlich ein internationales Weihnachtslied“, erklärt Chorleiterin Brigitte Vedder. „Ursprünglich stammt es aus Frankreich. Wir singen es auch auf Französisch, da wir eine enge Chorpartnerschaft zum Chor Avec ton choeur in St. André pflegen.“ St. André ist die Partnerstadt von Dormagen, eine Verbindung die seit bald 50 Jahren besteht. Rejoice feierte in diesem Jahr sein Jubiläum: Im Oktober haben sie deswegen zu zwei Jubiläumskonzerten in Dormagen geladen und an ihre Gründung 1969 durch Willi Jansen in Nievenheim erinnert.