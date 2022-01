Geboren an Neujahr in Neuss : Jule Isabell Schmitz ist da!

Manuel und Sarah Schmitz mit Tochter Jule Isabell, die am 1. Januar um 5.29 Uhr im Lukaskrankenhaus geboren wurde. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Jule Isabell Schmitz gehört zu den Babys, die am 1. Januar 2022 in Neuss das Licht der Welt erblickten. Für 2021 vermelden sowohl das Lukas- als auch das Johanne-Etienne-Krankenhaus Rekorde, was die Zahl der Geburten angeht.

Sie ließ schon auf sich warten, wollte wohl unbedingt 2022 als Geburtsjahr haben: Jule Isabell Schmitz sollte eigentlich um den 21. Dezember geboren werden. Doch die kleine Neusserin ließ ihre Eltern Sarah und Manuel Schmitz zappeln. Erst am 1. Januar, genau um 5.29 Uhr, erblickte sie mit 3650 Gramm Gewicht und 54 Zentimeter groß das Licht der Welt und war damit eins von vier Kindern, die kurz nach Beginn des neuen Jahres im Lukaskrankenhaus auf die Welt kamen. 2134 Geburten (nicht Babys, das waren mehr wegen der Mehrlingsgeburten) gab es 2021 im „Lukas“ – Rekord, wie Sprecherin Ulla Dahmen verkündet. In der zweiten Geburtshilfe des Rheinland Klinikums in Dormagen wurden 640 Geburten (in diesem Falle auch 640 Kinder) im vergangenen Jahr gezählt.

Auch das Johanna-Etienne-Krankenhaus vermeldet zu Jahresbeginn einen neuen Rekord: 908 Mädchen und Jungen kamen dort 2021 auf die Welt, 2020 waren es 863 Kinder. „Zuletzt konnte unsere Geburtshilfe vor 23 Jahren mehr als 900 Geburten verzeichnen“, sagt Margret Albiez, leitende Ärztin der Geburtshilfe. In beiden Kliniken werden die steigenden Zahlen auf die Schließung der Geburtsklinik in Grevenbroich zurückgeführt.

(goe)