Kloster Immaculata in Neuss : Ordensgemeinschaft trauert um Schwester Maria Goretti

Neuss Am 31. Dezember ist Schwester Maria Goretti von den Neusser Augustinerinnen im Kloster Immaculata verstorben. Von 1995 bis 2012 hatte sie das Augustinus-Hospiz geleitet.

Sie werde ihr Lachen vermissen, sagt Schwester Gertraud von den Neusser Augustinerinnen. „Sie hatte ein großes Herz für alle Bewohner und Gäste“, fährt die Ordensfrau fort und das hat nun aufgehört zu schlagen. Die Rede ist von Schwester Maria Goretti, die am vergangenen Freitag, 31. Dezember, nach langer Krankheit im Kloster Immaculata verstorben ist. Die Trauer innerhalb der Ordensgemeinschaft ist groß. „Noch vor zwei Tagen war sie mit uns im Gottesdienst“, erzählt Schwester Gertraud und betont, wie musikalisch ihre Mitschwester gewesen sei. „Früher hat sie unsere Messen oft auf der Orgel begleitet und singen konnte sie auch sehr gut“, sagt sie. Kommenden Freitag werden in der Kapelle des Mutterhauses die Exequien für die 82-Jährige gefeiert, anschließend ist die Beerdigung auf dem Schwesternfriedhof.

Schwester Maria Goretti wurde 1939 als Erika Ortmann in Paderborn geboren. Sie war die jüngste von fünf Geschwistern. Nach der Schule besuchte sie die Pflegevorschule im Kloster Immaculata und ließ sich dann in ihrer Heimatstadt in der großen Krankenpflege ausbilden. Im April 1961 schließlich trat sie in die Ordensgemeinschaft der „Barmherzigen Schwestern nach der Regel des heiligen Augustinus“ ein, legte im August 1961 ihre Ewige Profess ab. 60 Jahre später, im August 2021, konnte sie mit ihren Mitschwestern noch ihr diamantenes Ordensjubiläum feiern. Schwester Maria Goretti arbeitete im Herz-Jesu- und Johanna-Etienne-Krankenhaus sowie in der ambulanten Krankenpflege. Als 1995 das Hospiz der Augustinerinnen eröffnet wurde, übernahm sie dessen Leitung bis zum Jahr 2012. „Schwester Maria Goretti war ein überaus froher, hilfsbereiter und liebenswürdiger Mensch“, erzählt Schwester Gertraud. In Gott, auf den sie ihr Leben lang ihr Vertrauen gesetzt habe, werde sie nun Geborgenheit und Erfüllung gefunden haben, ist sie sich sicher.