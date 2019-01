Eine Institution in der Innenstadt: Geschenke Pakulat schließt in der City

Neuss Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) bedauert den Verlust einer Institution. Inhaberin schmiedet Pläne für ein Leben nach der Arbeit.

Überall glitzert es, überall ist es bunt und es riecht nach frisch aufgebrühtem Tee – so in etwa könnte man das Geschäft „Pakulat Schmuck und Geschenke“ an der Münsterstraße im Quriniusviertel der Innenstadt beschreiben. Anfang der 1980er Jahre übernahm Petra Pakulats Mutter das Geschäft, als es noch „Tee- und Pflanzenmarkt“ hieß. Während ihres Studiums der Pädagogik hat Petra Pakulat öfter im Laden ausgeholfen. 2007 übernahm die Mutter zweier Töchter dann alles. „Wir hatten vorher schon ein Geschäft, drei Häuser weiter, haben dann aber dieses Geschäft und die Waren übernommen.“ Nun, nach fast 40-jähriger Tradition schließt der kleine Laden mit seinem einzigartigen Charme.

„Der letzte Öffnungstag wird voraussichtlich der Gründonnerstag vor Ostern sein“, berichtet Inhaberin Petra Pakulat über ihre Pläne. Die 64-Jährige möchte in Rente gehen und sich mehr der Familie und Freizeitaktivitäten widmen. „Ich habe sehr mit mir gerungen, bin aber nun froh über meine Entscheidung und freue mich auf das danach.“ Denn ihre Mutter stand mit 72 Jahren noch in ihrem Geschäft.

„Das möchte ich nicht. Ich möchte noch die Möglichkeit haben, viel zu erleben“, sagt die Kaarsterin, die aber am Leben der Stadt Neuss weiter Anteil haben will. „Ich werde auch in Zukunft in Neuss einkaufen“, sagt sie. „Hier gibt es einfach sehr viele kleine und individuelle Geschäfte.“ Wie es nach der Schließung weitergeht, weiß sie noch nicht. „Ich habe die Räume gemietet. Ich hoffe, jemand anderes erfreut sich an diesem Standort.“