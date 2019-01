Dieter Patt will das Areal in Neuss gestalten : Künstlerische Ideen für die Schraubenfabrik

Das Atelier voller Ideen und den Kopf voller Ideen: Dieter Patt gibt für die Gestaltung der Schraubenfabrik-Fläche ein paar Anregungen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Der ehemalige Landrat Dieter Patt regt an, die in aller Welt bekannten Produkte der Firma in einer künstlerischen Botschaft darzustellen.

Nach 50 Jahren im Öffentlichen Dienst hatte sich Dieter Patt 2009 weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. „Nach meiner Amtszeit sollen wieder Musik, Kunst und auch Sport mein Leben stärker bestimmen. Ich möchte mir gönnen, mein Leben ziemlich frei zu gestalten.“ Für Dieter Patt ist das Atelier auf Gut Gnadental dabei mehr das Refugium, in dem neue Bilder und Werke entstehen. Auch wenn er mit Stolz auf viele Projekte im Rhein-Kreis Neuss zurückblicken kann, die in seiner Zeit als Landrat realisiert wurden und er sich von diesem Teil seines Lebens verabschiedet hat, so ist sein Atelier noch voller Entwürfe. Die Ideen gehen nicht aus. Aktuell arbeitet Patt an einem großen Projekt, das für einen öffentlichen Raum geplant ist.

Als „Further Jung“ ist ihm die Zukunft des Bauer & Schaurte-Geländes nicht schnuppe. Vielmehr sieht er einen Ansatz, nach dem sogenannten Tor zur Nordstadt dort eine attraktive Gestaltung mit Grün und Kunst auf den Weg zu bringen. „Das könnte eine Stele sein, die an der Zufuhrstraße vor dem Bürogebäude platziert wird und an den beliebten Bürger und Politiker Hermann-Josef Dusend erinnert. Das könnte die lange Fabrikmauer Further Straße sein, die sich von selbst für eine künstlerische Gestaltung anbietet. Ob farblich aufgelockert oder mit Kunstwerken aus verschiedenen Materialien versehen – alles ist offen“, erklärt Patt.

Bauer & Schaurte stand in seiner Blütezeit für innovative Erfindungen wie Inbus-und Verbus-Schrauben. Aktuell kann sich Patt vorstellen, diese in aller Welt bekannten Produkte in einer überdimensionalen künstlerischen Botschaft darzustellen. Ganz wie seine „Further Familie“. „Ich wollte das Bewusstsein für unsere Heimat in Erinnerung rufen. Die Furth ist eine große Familie.“ Doch bei Bauer & Schaurte denkt er auch an Berti Vogts. Der Fußball-Weltmeister von 1974 hat in diesem Unternehmen seine Lehre gemacht. Patt: „Es geht nicht darum, meine Kunst zu platzieren. Es gilt, Zeichen zu setzen.“ So wie es jetzt mit einer Beleuchtung der Engelsfigur auf der Christ-König-Kirche geschehen soll. Patt: „Wer nimmt den Schutzengel auf der Furth denn noch so richtig wahr? Auch ein Punkt für die Bürger, ihren Stadtteil mit anderen Augen zu entdecken. Und sich vielleicht die Figur per Aufkleber als Symbol für die Neusserfurth aufs Auto kleben.“

Als echter Further ist es für Patt nach wie vor das Bestreben, seine Heimat attraktiver zu gestalten. Ganz begeistert spricht er von einer Idee, die Further Straße als Achse von Grün und Kultur aufzuwerten. Er denkt an eine optische Einheit von Fahrbahn, Rad- und Fußwegen, attraktiver gestaltet und mit Grün aufgelockert. Weiter sieht er den Naherholungsbereich beiderseits des Nordkanals sowie das Jröne Meerke zu wenig vernetzt: „Schon Hinweis- und Erinnerungsschilder wären eine Lösung.“