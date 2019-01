Benediktiner aus Neuss war drei Jahre Krisenmanager: Neusser lehnt Wahl zum Abt in Maria Laach ab

Neuss/Maria Laach Der Benediktiner-Pater Andreas Werner war drei Jahre Krisenmanager in dem Eifelkloster. Jetzt kehrt er nach Gerleve zurück.

Der Benediktiner-Pater Andreas Werner, 1951 in eine Neusser Kaufmannfamilie als Martin Werner geboren und im Stadionviertel aufgewachsen, hat drei Jahre als Krisenmanager versucht, den in sich zerstrittenen Konvent im Eifelkloster Maria Laach zu einen. Die Gemeinschaft von derzeit 35 Mönchen habe ihre Differenzen überwunden, meldet Pater Andreas zum Ende seines dreijährigen Einsatzes als mit päpstlicher Zustimmung bestellter Prior-Administrator. Doch zum Abt will sich der 67-Jährige am 5. Mai nicht wählen lassen, auch wenn ihm die Gemeinschaft dieses Amt angetragen hat. Er kehre vielmehr in die Abtei Gerleve im Münsterland zurück, teilte er der Katholischen Nachrichten-Agentur mit, wo er am 30. April 1975 eingekleidet wurde. „Auch dort wird jeder Mitbruder gebraucht.“