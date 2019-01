Im Sommer 2019 sollen Kinder in Neuss wieder planschen können: SPD will neuen Wasserspielplatz am Jröne Meerke

SPD will neuen Wasserspielplatz am Jröne Meerke

Neuss Seit Sommer 2018 ist er gesperrt, der Wasserspielplatz am Jröne Meerke. Der Grund: Die vielen Gänse, die dort leben und die Parkanlage und den Wasserspielplatz stark verunreinigen.

Im März will die SPD Neuss-Nordstadt nun einen Bürgerdialog organisieren, in dem sowohl die Kinderwasserpumpenstation als auch die Gestaltung des Naherholungsgebietes thematisiert werden. Heinrich Thiel betont jedoch, dass es genauso wichtig sei, das eigentliche Problem – die Gänse am Jröne Meerke – in den Griff zu bekommen. Die Reformierung des Landesjagdgesetzes sei ein Wahlkampf-Versprechen der CDU gewesen. „Diese Reformierung muss nun auch erfolgen. Das habe ich in der Finanzausschussitzung an den Ausschussvorsitzenden Jörg Geerlings adressiert“, sagt Thiel.