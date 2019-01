39 Standorte für Warnanlagen identifiziert : Neue Sirenen für Neuss

In der Innenstadt sollen die ersten Sirenen auf die Dächer kommen. Die Ortsteile werden danach ins Netz eingebunden. Foto: Fotomontage - Fotos: woi/Hörmann

Neuss Eine Firma aus Bayern soll bis 2021 ein Netz von 39 Sirenen aufbauen. Ab Februar wird der Auftrag umgesetzt.

Im Februar beginnt in der Stadt der Wiederaufbau eines Netzwerks von Sirenen, um damit die Bevölkerung im Not- oder Katastrophenfall flächendeckend und schnell warnen zu können. 39 Hausdächer sind schon vor Monaten als Standorte identifiziert worden, nun sollen sie Zug um Zug mit elektronischen Sirenen bestückt werden. Bis zum Jahr 2021 muss die Firma Hörmann aus dem bayerischen Kirchseeon das Projekt abschließen.

800.000 Euro hat die Stadt für das Projekt veranschlagt, 121.000 Euro tut das Land dazu. Seit es dieses Förderprogramm des Landes gibt, haben Sirenenanlagen Konjunktur, berichtet Benjamin Kirmeier, der Projektleiter der Firma Hörmann für die Sirenen in Neuss. Seitdem jage eine Ausschreibung die nächste. Aktuell sei alleine seine Firma in vielen Städten Nordrhein-Westfalens tätig, darunter auch in Düsseldorf, Münster, Bocholt und Wesel.

Info Auch bei Stromausfall noch 30 Tage einsetzbar Wartung Alle Sirenen sind elektronisch mit einem Rechner in der Leitstelle der Feuerwehr verbunden. Störungen oder Ausfälle werden dort direkt angezeigt. Ausfälle Fällt der Strom aus, bleiben die Sirenen dank Batterien noch 30 Tage einsatzfähig. Probealarm Diese regelmäßigen Funktionsprüfungen sind theoretisch nicht mehr nötig, aber oft noch geübte Praxis.

Mit dem Ende des Kalten Krieges waren Anfang der 1990er Jahre auch in Neuss die Sirenen verstummt. Anders als andernorts wurden die Anlagen danach aber nicht vom Bund in städtische Regie übernommen, sondern abgebaut. Ein vielerorts gemachter Fehler, wie die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 2008 monierte. Sie stellten fest: Eine effiziente Warnung erfordert ein Wecksystem – und das ist ohne Sirenen nicht realisierbar. 2015 übernahm die Stadt die Forderung in den damals überarbeiteten Brandschutzbedarfsplan.



Der Wiederaufbau eines Sirenennetzes entspreche auch dem Ergebnis eines CDU-Sonderparteitages zum Thema Sicherheit im Juni 2016, betont Jörg Geerlings. Er hatte sich im September, als es beim bundesweiten „Sirenentag“ in Neuss stumm geblieben war, nach dem Sachstand erkundigt und auf baldige Umsetzung der bestehenden Ratsbeschlüsse dazu gedrängt. Die Antwort fand er nicht befriedigend, aber nun stimme die Richtung. Allerdings: „Andere Städte haben das Projekt schon abgeschlossen.“

Nach fast 30 „stummen“ Jahren kommt den Neussern jetzt modernste und digitale Technik aufs Dach. Die alten und wartungsintensiven Sirenen, die den Heulton über einen drehenden Motor erzeugen, haben allerorten ausgedient. In den Rücken an Rücken montierten Hörnern, die den neuen Anlagen ein charakteristisches Aussehen geben, sitzt vielmehr ein elektrischer Treiber, der mit einem Verstärker in einem Sirenenschaltschrank verbunden ist. „So ist es möglich, die Signale wie auf einer Stereo-Anlage abzuspielen“, sagt Kirmeier. Das können Töne, aber auch Sprachnachrichten sein, die entweder in einem Prozessor gespeichert sind oder live gesprochen und „gesendet“ werden. Damit verfügen Feuerwehr und Polizei über ein weiteres Instrument, das Durchsagen von Lautsprecher- oder Kommandowagen unnötig macht. Derzeit sind diese laut Brandschutzbedarfsplan noch die einzigen Mittel, um die Bevölkerung direkt zu erreichen.