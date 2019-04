Fremdenführer aus Leuven zu Gast in Neuss : Belgier erkunden das Stadtarchiv

Fremdenführer aus Leuven zu Gast in Neuss

Stadtarchivar Jens Metzdorf (links) gewährte spannende Einblicke in die Geschichte von Neuss und Leuven. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss 24 Fremdenführer aus Leuven bestaunten die Ausstellung „An die Bevölkerung“.

Zwischen Neuss und der Stadt Leuven in Belgien herrscht seit mehr als 100 Jahren eine besondere Beziehung. Genau diese erkundeten 24 Fremdenführer der etwa 200 Kilometer entfernten Stadt. Denn im Stadtarchiv wird seit November die Ausstellung „An die Bevölkerung“ gezeigt, welche bis zum 30. Juni verlängert wurde.

Archivleiter Jens Metzdorf erklärte den Besuchern, wie es von 1918 bis 1923 in Neuss zuging, als die Stadt von 3000 belgischen Soldaten friedlich besetzt war. „In Leuven wurden in der Zeit insgesamt 200 Menschen von der Neusser Besatzung ermordet. Die belgische Besatzung hat in Neuss niemanden getötet“, erklärte Metzdorf.