Sonderausstellung zur belgischen Besatzung in Neuss: Erinnerung an belgische Besatzung

Neuss Sonderausstellung im Stadtarchiv ist noch bis Ende März zu besichtigen

Aus seinem großen Bilderschatz hat das Stadtarchiv am Mittwoch eine Ansicht des Obertors auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Ein Obertor mit „nassen Füßen“. Denn mehrfach trat in den 1920er Jahren, als dieses Bild entstanden war, der Rhein über seine Ufer, so dass auch Teile der Stadt überflutet wurden. Ein solches Hochwasser hielt die Menschen auch im Januar 1926 in Atem, so dass sie – fast – zu beschäftigt waren, um an den Rückzug der belgischen Besatzungsarmee zu denken, der dann für viele überraschend in der Nacht zum 1. Februar erfolgte. Trotzdem stieg fast unmittelbar danach ein Fest – „mit großem Zapfenstreich, Sternmarsch und mitternächtlichem Glockengeläut“, wie Stadtarchivar Jens Metzdorf zu berichten sein. Dieser Jubel beendete die Besatzung, die am 4. Dezember 1918 begonnen hatte und das Leben der Neusser tiefgreifend veränderte.