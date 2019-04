Im Rheinischen Landestheater Neuss : „Die Interkontinentalen“ in Neuss auf großer Bühne

„Die Interkontinentalen“ in Neuss auf großer Bühne

Neuss Das „Off Theater nrw“ und der „Fachdienst für Integration und Migration“ feiern ihre langjährigen Bestehen mit einem gemeinsamen Theaterstück.

Gleich zwei Jubiläen auf großer Bühne konnten viele Besucher im großen Saal des Rheinischen Landestheaters Neuss (RLT) mitfeiern: Das „Off Theater nrw“, die Akademie für Theater, Tanz und Kultur, hat seit 25 Jahren ihren Hauptsitz in Neuss. Sie bietet staatlich anerkannte berufsfachliche Aus- und Weiterbildung in den Fächern Theater- und Tanzpädagogik sowie Clownerie und Kulturmanagement.

Bereits 30 Jahre existiert der „Fachdienst für Integration und Migration“ (FIM) der Caritas-Sozialdienste im Rhein-Kreis Neuss. Neben allerlei Beratung führt der FIM, auch mit Ehrenamtlern, sozialpädagogische Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Integration von zugewanderten Menschen durch. Beide Jubilare haben mit „Die Interkontinentalen in Neuss“ ein gemeinsames interkulturelles Theaterprojekt. „Es entstand eher durch Zufall, denn beide Institutionen haben in Neuss die gemeinsame Adresse Salzstraße 55“, erklärt die Akademieleiterin Ute Plaumann. Und FIM-Fachbereichsleiterin Daria Jeftic ergänzt: „Hier werden künstlerische Theaterprojekte entwickelt, die der Entfaltung der Persönlichkeit dienen.“

25 Jahre Off-Theater in Neuss

25 Jahre Off-Theater in Neuss : Das Theater steht immer im Mittelpunkt

Theater in Radevormwald

Theater in Radevormwald : Rheinisches Landestheater präsentiert seinen Spielplan

Was also lag da näher, als „Die Interkontinentalen“ erstmals auf der großen Bühne des RLT zu präsentieren?! Die Idee für das Theaterstück „Bunt – eine Reise durch ein unbekanntes Land“ mit insgesamt 36 Mitwirkenden zwischen neun und 69 Jahren hatten Wolfgang Kramer und Dirk Oskar Plate, die auch die Regie führten.

Etwas weit hergeholt beginnt das Stück in einer Fabrikhalle mit vielen Menschen-Maschinen in farbigen Kostümen (Miriam Engelmann). Ein Pärchen bricht aus, verlässt die triste Einöde und erlebt auf der Flucht wenig Hilfsbereitschaft: „Ich schlaf lieber noch ’ne Runde, bin dem Sandmann sein bester Kunde, geht die Welt auch vor die Hunde!“ Toller Rap und ebensolche Songs führen die glanzvollen schauspielerischen und tänzerischen Leistungen zum Höhepunkt „Wir werden die Welt bald in Farbe sehen!“