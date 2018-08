Krefeld: Stadtarchiv sucht Dokumente aus der Zeit der belgischen Besatzung.

Stadtgeschichte : Belgische Besatzung — kaum Zeitdokumente

Die Kantine der belgischen Besatzungstruppen befand sich in der Innenstadt an der Hochstraße Höhe Tückingsgasse. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Das Stadtarchiv Krefeld bereitet eine Ausstellung über die belgische Besatzungszeit vor. Leiter Olaf Richter sucht nach – Fotoaufnahmen aus der Zeit von 1918 bis 1926. Viele Zeitdokumente gingen im Zweiten Weltkrieg verloren.

(RP) Vor dem Krefelder Rathaus hatte sich am späten Nachmittag eine Menschenmenge versammelt. Viele waren wohl aus Neugier gekommen, um mitzuerleben, wie die Stadt nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit verliert. Ein belgischer Offizier in khakifarbener Uniform betrat an diesem Nikolaustag 1918 um 17 Uhr das Rathaus. Er kündigte Oberbürgermeister Johannes Johansen (1870 bis 1945) den Einmarsch von Truppen für den kommenden Tag an.

Die letzte Besatzung Krefelds fand Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts durch französische Truppen statt. Über 100 Jahre Selbstbestimmung endeten am folgenden Vormittag mit dem Eintreffen von 500 Mann eines Radfahrer-Bataillons. Einige Tage später kamen weitere 4000 Soldaten in die Stadt. Über das erste Jahr der belgischen Besatzung bereitet das Stadtarchiv Krefeld nun eine Ausstellung vor, die ab dem 7. Dezember gezeigt werden soll.

Die Erhaltungssatzung für das "Belgische Viertel" umfasst den Bereich Von-Steuben-Straße, Tenderingstraße, Westparkstraße und Neuer Weg. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mussten die Monarchen abdanken, aus dem Reich sollte eine Republik werden. „Das Ende des Kaiserreiches bildet einen erheblich Bruch“, sagt Olaf Richter, Leiter des Stadtarchivs Krefeld. In den ersten Wochen nach Kriegsende übernahmen Arbeiter und Soldaten in Krefeld ruhig und friedlich die Macht. Dann besetzten die Belgier von Eupen über Aachen, Neuss, Krefeld bis Kleve das Rheinland. Das Misstrauen der Belgier wegen der zahlreichen Massaker und den enormen Zerstörungen durch die deutsche Wehrmacht im Nachbarland war groß. „Sie sind mit Vorsicht in die Stadt gekommen“, so Richter. In einem geheimen Schreiben von Februar 1919 heißt es, dass man bei großen Unruhen auch Artillerie einsetzen und die Stadt räumen wolle.

Einige der Häuser im Belgisches Viertel im Westbezirk sind in den vergangenen Jahren wieder schön hergerichtet worden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

„In den ersten Wochen wurden in Krefeld auch Geiseln gestellt“, berichtet der Archivleiter. Deren Namen veröffentlichten täglich die Zeitungen. Für einen Tag blieben Arbeiter, Unternehmer und Bankiers dann im Rathaus unter Arrest. Die Verkehrs- und Telefonverbindungen in das rechtsrheinische Gebiet wurden mit erheblichen Folgen für Unternehmen und Händler umgehend unterbrochen. Reisen in das Deutsche Reich waren nicht möglich.

Im Stadtarchiv lagert ein Stadtplan von Krefeld, in dem die belgischen Einrichtungen vermerkt sind. Foto: Stadt Krefeld



In der Besatzungszone wurde die belgische Uhrzeit, plus eine Stunde, eingeführt. Über dem Rathaus und anderen öffentlichen Gebäuden wehte die schwarz-gelb-rote Trikolore. Die alten Verwaltungsstrukturen blieben zwar erhalten, aber die Belgier hatten nun bei allem das letzte Wort. Unter anderem zensierten sie Zeitungen und Briefe. „Es durfte auch nicht mehr in Platt geschrieben werden“, sagt Richter. Und der Oberbürgermeister musste wegen eines Versammlungsverbotes die Sitzungen der Stadtverordneten jedes Mal neu beantragen.

Im belgisch besetzten Rheinlandgebiet bildete die Stadt Krefeld bis zum Ende der Besatzungszeit im Jahr 1926 mit durchgehend 5000 bis 6000 Soldaten die größte Garnison. Die hohen Offiziere quartierten sich bei hiesigen Familien oder im Krefelder Hof ein, die Soldaten lebten in den Schulen. „Das städtische Bild hat sich stark verändert“, sagt Richter. Zwischen den Einheimischen und den Besatzern kam es immer wieder zu Konflikten, die für die Krefelder oft mit Geld- oder Gefängnisstrafen endeten. Trotz der Besatzung kehrte nach dem Krieg eine Form der Normalität wieder zurück: in den Cafés saßen wieder vermehrt Menschen, das Theater wurde wiedereröffnet.