Klinger entfacht Euphorie beim Kreisligisten SC Schiefbahn

Krefeld Der neue Trainer des Fußball-Kreisligisten SC Schiefbahn erwartet zu seinem Saisonauftakt den TuS Gellep.

Der SC Schiefbahn hat in seiner 110-jährigen Vereinsgeschichte sportlich schon viele Höhe und Tiefen durchlebt. Zu besten Zeiten spielte er in der damaligen Verbandsliga (heute Oberliga), zu schlechtesten in der Kreisliga B. Mittlerweile haben sich die Rothosen stabilisiert, sind fester Bestandteil der Fußball-Kreisliga A und greifen heute Abend (19 Uhr), weil sie am ersten Spieltag spielfrei waren, mit dem Heimspiel gegen TuS Gellep ins Meisterschaftsgeschehen ein – mit einem neuen Trainer: Daniel Klinger. Für ihn ist es die zweite Station in seiner noch jungen Karriere. In der vergangenen Spielzeit trug er die Verantwortung beim Landesligisten TSV Meerbusch II, wobei er dort in Personalunion auch noch als Spieler mitwirkte.