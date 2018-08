Krefeld: Andreas Wilms aus Fischeln vertreibt den Me-Mover, ein neues Fitnessgerät aus Dänemark.

Krefeld Das neuartige Fitnessgerät Me-Mover stammt aus Dänemark. Andreas Wilms aus Fischeln vertreibt den Me-Mover in Deutschland und ist selbst großer Fan des viel Aufmerksamkeit erregenden Fortbewegungsmittels.

Andreas Wilms ist erster und einziger Vertreiber des Me-Movers in Deutschland. Vor rund einem Jahr hat er die aus Dänemark stammende Erfindung auf einer Fitnessmesse entdeckt, ausprobiert und war sofort überzeugt. „Der Me-Mover motiviert mich, aus dem Büro herauszukommen, wo ich den ganzen Tag schon gesessen habe, und mich nicht-sitzend an der frischen Luft zu bewegen“, erklärt er und spielt auf den Unterschied zum klassischen Fahrrad an. Wilms sagt, dass der Me-Mover mehr für die Fitness des Benutzers tun kann, als Radfahren oder Laufen. „Die Bewegung ist wesentlich gelenkschonender, vor allem fürs Knie, Gleichgewicht und Gelenkigkeit werden gefördert und obendrein ist das Fahren mit dem Me-Mover ein gutes Kardio-Training“, zählt er auf. „Sechs von acht Muskelgrupppen werden gleichzeitig aktiviert und dabei hat man noch jede Menge Spaß“, sagt Wilms. Anders als beim Laufen oder Radfahren trainiert der Me-Mover nämlich auch den Oberkörper und den Rücken.

Für ihn ein so überzeugendes Gerät für das Ganzkörper-Workout, dass er sich nach kurzer Zeit entschließt, den Me-Mover nach Deutschland zu holen und selber als Vertriebspartner einzusteigen — zusätzlich zu seiner selbständigen Tätigkeit als IT-Experte. So richtig brummen will das Geschäft allerdings bis jetzt nicht. „Es ist noch nicht so die Welle“, sagt Wilms und lacht. „Die Herausforderung ist, die Menschen aufs Gerät zu bekommen und ausprobieren zu lassen“. Auf Messen, Städte-Events und Märkten ist er mit dem rund 1800 Euro teuren Me-Mover unterwegs und bietet in Fischeln auch Schnupper-Seminare an, bei denen der Umgang geübt werden kann. Etwas Mut erfordert das schon: Denn die Füße stecken in Schlingen, weil die Bewegung, um das dreirädrige Gefährt in Schwung zu bringen, eher ein Ziehen nach oben als ein Treten nach unten ist. So ist allerdings das schnelle Abspringen nicht ohne weiteres möglich, wenn es wackelig wird oder die Kurve zu eng genommen wurde. Der Oberkörper und die Arme müssen kräftig mitarbeiten, um den Me-Mover auf Kurs zu halten.