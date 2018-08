Racing-Team der Hochschule Niederrhein beendet die Saison 2018

Krefeld Bei hochkarätig besetzten Rennen im italienischen Verano und am Red Bull Ring im österreichischen Spielberg maß sich das Team mit der internationalen Konkurrenz.

Nach beiden Rennwochenenden kehrte das Team mit Platz 150 (von 600) in der Weltrangliste an den Niederrhein zurück. Die statischen Disziplinen bestehen aus fiktiven Szenarien, in denen die Nachwuchs-Ingenieure beweisen müssen, dass sie das Produkt Rennwagen kostentechnisch effizient bauen und vermarkten können. „Die dynamischen Disziplinen bestehen aus Beschleunigungs-Tests und der sogenannten Endurance, in welcher der Wagen 22 Kilometer am Stück fahren muss“, erklärt Maschinenbau-Student Kevin Pokorra, technischer Leiter des Teams.