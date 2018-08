Krefeld: Flüchtlinge werden Straßenbahnfahrer

Krefeld Es ist ein Beispiel für gelungene Integration und dafür, wie aufwendig es ist, Flüchtlinge für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen. Jeder achte anerkannte Asylbewerber in Krefeld hat Arbeit.

Die vier Bewerber sind mit Hilfe der VHS ausgewählt worden. „Die VHS hat mit Beginn der Zuwanderungswelle eine Kompetenzfeststellung für alle Neuzugewanderten in Integrationskursen durchgeführt“, berichtet VHS-Leiterin Inge Röhnelt. So schälte sich ein Kreis von 30 Menschen heraus, die für eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer in Frage kamen. Sechs nahmen die SWK an, vier haben bestanden. Gedauert hat die Ausbildung sieben Monate und nicht, wie üblich zwei bis drei.

Die vier Flüchtlinge haben unterschiedliche Schicksale: Ein junger Syrer berichtet, er habe in Damaskus Jura studiert, als der Bürgerkrieg ausbrach und er in Assads Armee in den Krieg ziehen sollte. Er floh. Ein anderer Syrer erzählt, er sei Gastarbeiter in Qatar gewesen, habe Ärger mit seinem Arbeitgeber bekommen, bis die Lage für ihn unhaltbar geworden sei. Zurück nach Syrien wollte er nicht, dort herrschte Krieg. Auch der dritte Syrer sah in seiner von Krieg zerrissenen Heimat keine Zukunft mehr. Der Iraker berichtet, er habe in Bagdad Ärger mit einer der berüchtigten Milizen bekommen; sie habe ihm bedeutet zu verschwinden. Zwei der vier Männer haben Frau und Kinder. Der Weg nach Deutschland führte in der Regel über die Türkei.