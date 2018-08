Lanxess: Drohnen mit Kunststoff-Propellern aus Krefeld

Chinaplas 2018 : Drohnen mit Kunststoff-Propellern aus Uerdingen

Foto: Lanxess/Andreas Mohr

Krefeld Drohnen gehört die Zukunft: Pricewaterhouse Coopers gehen von einem globalen Markt von 130 Milliarden US-Dollar aus: Lanxess und der Chempark Uerdingen wollen davon profitieren. In Krefeld werden die Hochleistungskunststoffe entwickelt und produziert, um Drohnen in Leichtbauweise herzustellen. Auf der Messe „Chinaplas 2018“ in Shanghai zeigte Lanxess seine Innovationen — darunter einen Drohnenpropeller.

(sti) Große Logistikunternehmen sehen in Drohnen eine Technologie der Zukunft, um Waren auszuliefern. Unbemannte Fluggeräte — gemeinhin als Drohnen bekannt — haben eine rasante Entwicklung genommen. Ob als Spielzeug oder aber – in Spitzenqualität – als Unterstützung bei Rettungseinsätzen und in der Landwirtschaft. Drohnen drängen immer stärker in den Alltag. Das Marktforschungsinstitut Gartner schätzt, dass 2017 weltweit etwa drei Millionen Stück verkauft wurden. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Deutschland. Nach Schätzungen der Deutschen Flugsicherung wurden im vergangenen Jahr rund 600.000 Geräte veräußert, Tendenz steigend. Die Unternehmensberater Pricewaterhouse Coopers gehen von einem globalen Markt von fast 130 Milliarden US-Dollar für Drohnen-basierte Leistungen aus, beispielsweise in den Bereichen Infrastruktur, Transport und Sicherheit.

Eine Herausforderung für die Hersteller ist die begrenzte Flugzeit der Drohnen. Neben der Verbesserung der Batteriekapazität oder der Erforschung neuer Energiequellen können die Entwickler auch den Stromverbrauch von Drohnen senken und so die Flugdauer erhöhen, indem sie sich Leichtbaulösungen zu Nutze machen. Lanxess baut hier auf seinen Erfahrungen im Leichtbau-Geschäft für den Automobilsektor auf und bietet mit seinen Hochleistungskunststoffen nun auch Leichtbaulösungen für die Drohnenindustrie. Auf der Chinaplas 2018 in Shanghai präsentierte Lanxess unter anderem einen Drohnenpropeller aus kurzglasfaserverstärktem Durethan (Polyamid 6).



„Angesichts der rasanten Entwicklung der Hightech-Industrie und zunehmender Popularität von Elektroantrieben sieht Lanxess zusätzliches, breites Anwendungspotenzial für seine Produkte. Basierend auf im Chempark Uerdingen produziertes PA6, PA66 und PBT haben wir Innovationen entwickelt“, sagt Axel Tuchlenski, Leiter Produkt- und Anwendungsentwicklung im Geschäftsbereich High Performance Materials. Neben dem Einsatz für Flügel und Propeller können Hochleistungskunststoffe für Drohnenkörper und Fahrwerke verwendet werden. Die Materialien helfen bei der Reduzierung des Gewichts, der Vibrationen und Geräusche und sorgen für längere Flugzeiten.

