Mit dem neuen überdachten Kleinfeld SoccArena wertet Bayer Uerdingen sein Vereinsgelände auf.

Hallenfußball : SoccArena – die neue Attraktion im Covestro Sportpark

Die neue Socc-Arena im Covestro Sportpark von Bayer Uerdingen geht bald in Betrieb. Foto: Thomas Lammertz

Krefeld Das überdachte 30x15 Meter große Kunstrasenfeld soll nicht nur Vereinsmitgliedern zur Verfügung stehen, sondern kann auch gebucht werden.

() Es ist die neue Attraktion im Covestro Sportpark am Löschenhofweg: Die neue multifunktionale Kleinfeld-Freilufthalle, die den Mitgliedern des SC Bayer 05 Uerdingen kürzlich vorgestellt wurde. Die sogenannte „Covestro SoccArena“ wird aber nicht nur diesen zur Verfügung stehen, sondern kann auch von anderen Sportgruppen gebucht werden. Im September soll das Schmuckstück dann offiziell eingeweiht werden. „Die neue Halle ermöglicht ganzjährige Outdoor-Aktivitäten“, erklärt Jörg Heydel, Geschäftsführer des SC Bayer 05 Uerdingen, das Konzept der neuen Anlage, in die der Verein rund 340.000 Euro investiert hat.

Der Club geht damit einen weiteren Schritt Richtung Innovation und Modernisierung – und bietet mit der „Covestro SoccArena“ eine in der Umgebung einzigartige Sportfläche. Der Werkstoffhersteller Covestro hat die Namensrechte erworben und ist damit Hauptsponsor der neuen Arena. „Die Halle muss sich durch Sponsoring und Vermietung wirtschaftlich selbst tragen. Umso mehr freut es uns, mit Covestro einen starken Partner gefunden zu haben, der das Projekt unterstützt“, erklärt Jörg Heydel.

Beim Sommerfest wurde die neue SoccArena nach rund dreimonatiger Bauzeit zum ersten Mal präsentiert und steht Vereinsmitgliedern bereits zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung wird allerdings erst im September stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest, wird aber nach Aussage von Bayer-Verwantwortlichen eher gegen Ende des Monats liegen. Erst dann, wenn das neue Buchungssystem freigeschaltet wird, können auch Nicht-Mitglieder und Sportgruppen das neue Kunstrasen-Kleinfeld nutzen. Ein Angebot, das auch der Verein selbst nutzen will: „Wir sind mit unseren bestehenden Anlagen im Winter an der Belastungsgrenze der Sporthallen und sind froh, dass wir jetzt weitere Kapazitäten dazu gewinnen“, sagt Heydel. In den letzten drei Jahren sei der Verein um rund 400 Mitglieder gewachsen.



Das 30 x 15 Meter große Kleinfeld mit Kunstrasen und Bandensystem erweitert die Möglichkeiten im Outdoor-Bereich. Die neue SoccArena ist an allen Seiten offen, hat aber ein Dach und bietet damit auch Schutz gegen Regen. Ideal ist die SoccArena – wie der Name schon sagt – für Fußballer, die in kleiner Teamstärke auf die 4 x 2 Meter großen Tore spielen wollen. Doch auch Multifunktionalität ist Heydel sehr wichtig: „Wir haben Fitness- oder Rehasportgruppen, die im Sommer gerne draußen aktiv werden wollen.“ Das Kleinfeld liegt direkt neben den Dreifachsporthallen, Beachclub und Rasenplätzen. „Der Neubau ist zweifelsohne das neue Zentrum des Covestro Sportparks“, so der Bayer-Geschäftsführer.