Fußball : Fischeln erwartet den erfolgreichen VfB Solingen

Krefeld (uwo) Durch den Ausfall einiger Leistungsträger läuft es beim VfR Fischeln fußballerisch noch nicht wie erhofft. So musste Trainer Josef Cherfi, nicht nur weil eine Niederlage möglich war, beim 1:1 in Amern am Ende mit dem einen Punkt zufrieden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken