Stadtentwicklung in Neuss : Breuers Vision von einem Bürgerhaus am Wendersplatz

Eine Delegation aus Neuss besichtigt „Dokk1“, die größte Bücherei Skandinaviens, um Ideen für ein Bürgerhaus auf dem Wendersplatz zu sammeln. Foto: VisitAarhus/Dennis Borup

Eine zündende Idee für Hammfeld II und Kirmesplatz steht aus, für den Wendersplatz aber liegt jetzt eine auf dem Tisch

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die Dienstreise führt nach Aarhus. In Verbindung mit dem Besuch einiger Beispiele moderner Schulbauten will Bürgermeister Reiner Breuer Ende Mai einen Abstecher in die dänische Boomtown machen und in der Europäischen Kulturkapitale des Jahres 2017 mit Planungsdezernent Christoph Hölters und Kulturdezernentin Christiane Zangs „Dokk1“ besuchen, die größte Bibliothek Skandinaviens. Die macht seit ihrer Eröffnung im Jahr 2015 international von sich reden, weil sie nicht nur Bücherstube, sondern auch ein multipler Kultur- und Veranstaltungsort ist – und architektonisch ein Erlebnis. Wäre das auch was für Neuss?

Für eine Überplanung von Kirmesplatz und Hammfeld liegen drei unterschiedliche Entwürfe, aber keine Nutzungsideen vor. Foto: NGZ

„Abkupfern“ will Breuer das Projekt nicht, aber fasziniert ist er schon. Denn er sucht nach einem „Knüller“ für den Wendersplatz. Eine sportliche Nutzung an diesem Scharnier zwischen Altstadt und Hammfeld scheidet aus. Und den Platz für Gewerbe zu reservieren, wie das die CDU jüngst gefordert hat, findet in dem Arbeitskreis, der sich mit der Entwicklung des „Rheinkorridors“ beschäftigt, keinen Widerhall. Gewerbe, so hieß es dort, bringe am Abend keine Belebung. So verständigte man sich beim vorerst letzten Treffen auf drei Eckpunkte: ein attraktiver Platz, darauf ein einzelnes Gebäude (das einen Stadteingang schafft, ohne Blickachsen Richtung Markt zu verstellen) – und eine öffentliche Nutzung.

Das „Dokk1“ ist nicht nur Bücherstube, sondern vielseitig nutzbar. Foto: VisitAarhus/Dennis Borup

Info Mit Kirmesplatz und Hammfeld zur Messe Expo Entwürfe Dem Arbeitskreis „Rheinkorridor“ wurden drei Modelle einer unterschiedlich dichten Bebauung von Kirmesplatz und Hammfeld II vorgestellt. Nutzung Konkrete Vorschläge zur Nutzung blieb ein beauftragter Experte am Ende schuldig. Fahrplan Stadt möchte die Flächen auf der Expo 2019 anbieten.

Der Ergänzungsbau für das Clemens-Sels-Museum, den Stephanie Wellens (CDU) oder Roland Kehl (Grüne) für den Wendersplatz ins Gespräch gebracht haben, wird nach Breuers Überzeugung nicht die Lösung sein. Den sehe er – weil die Bodendenkmalpflege eine Ergänzung am bisherigen Standort verhindert – noch am ehesten in Verbindung mit der Museumsinsel Hombroich, sagt Breuer. Er denkt für den Wendersplatz eher an eine Art Bürgerhaus mit hoher Aufenthaltsqualität – und kulturellem Angebot. Andere Nutzungen seien darüber hinaus vorstellbar. Fest steht für ihn aber: „Wir warten nicht auf den weißen Ritter.“ Die Initialzündung, die eine neue Nutzung des Wendersplatzes für die Entwicklung im „Rheinkorridor“ bis zum Rheinparkcenter wäre, könne nur von der öffentlichen Hand initiiert werden.

Der Wendersplatz heute: „nur“ ein Parkplatz in Citynähe. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Entschieden ist nichts, vielmehr werden diese Ideen und Empfehlungen im Vorfeld eines städtebaulichen Wettbewerbes gesammelt und ausgesprochen. Der kommt erst noch und soll auch verkehrliche Aspekte (einschließlich der Parksituation) berücksichtigen. „Die Diskussion um den Wendersplatz ist aber eröffnet“, sagt Breuer.

„Dokk1“ in Aarhus setzt auch architektonisch Maßstäbe. Foto: VisitAarhus/Dennis Borup