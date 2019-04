Infotag rund um Inklusion in Neuss : „Neuss für alle“ geht nur gemeinsam

Bürgermeister Reiner Breuer schnitt die große, liebevoll gestaltete Torte an. Der Erlös aus dem Verkauf wurde für einen guten Zweck gespendet. Fotos: Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Das Blaue NGZ-Sofa stand am Samstag auf dem Markt und war Bestandteil der Veranstaltung „Neuss für alle“. Großes Thema war die Inklusion. Neben Talk-Runden gab es Musik und Informationen an zahlreichen Ständen.

Gleich zu Beginn erinnerte Karl Boland, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, daran, dass die UN-Behindertenrechtskonvention, die auch Deutschland unterzeichnet hat, jetzt zehn Jahre alt wird. Später schnitt er aus eben diesem Anlass eine Geburtstagstorte an, die der Konditormeister Michael Begel gebacken und gesponsert hatte.

Jene Feier fand am Samstag vor dem Rathaus unter dem Motto „Neuss für alle“ statt. Großes Thema war die Inklusion, an rund einem Dutzend Ständen gab es Infos für Menschen mit unterschiedlichen Handicaps. NGZ-Redakteur Simon Janßen hatte im Laufe des Vormittags unterschiedliche Interviewpartner auf dem Blauen NGZ-Sofa zu Gast.

Info Zwischen den Talks gab es Musik Anlass Jetzt jährte sich zum zehnten Mal die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention. Musik MaximNoise sorgte für musikalische Unterhaltung.

Jörg Vieregge von der Lebenshilfe Neuss erklärte auf dem „Blauen Sofa“, dass es Menschen mit einer Behinderung auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt besonders schwer hätten: „Sie verfügen oft nur über ein geringes Einkommen.“

NGZ-Redakteur Simon Janßen im Gespräch mit Nicole Loesch und Heike Jüstl. Foto: Georg Salzburg(salz)

Bürgermeister Reiner Breuer verriet, dass er das Thema sehr wichtig nehme: „Deshalb hat die Stadt mit Mirjam Lenzen eine Inklusionsbeauftragte“, erklärte der Bürgermeister. Für ihn ist wichtig, dass zuerst „die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden“. Noch mehr Teilhabe in allen Lebensbereichen sei aber nicht von jetzt auf gleich umzusetzen: „Die Stadt ist für’s Auto gebaut, es gibt Barrieren ohne Ende, die aber nicht alle von heute auf morgen beseitigt werden können.“ Ulf Sölter, stellvertretender Direktor des Clemens-Sels-Museums, nannte seine Einrichtung „ein Museum für alle“. Menschen, die nicht mehr mobil sind, würden von speziellen Angeboten wie dem Museumskoffer profitieren. Zum Thema „Inklusion“ gehörten auch Infos in leichter Sprache. Auch dieser Herausforderung stelle sich das Museum.

Mirjam Lenzen präsentierte ein Bild von NGZ-Karikaturist Wilfried Küfen, auf dem Menschen mit und ohne Behinderung gutgelaunt zusammenleben. Besucher hatten die Chance, das Werk zu kolorieren – später soll es im Rathaus aufgehängt werden. Dass es im Rhein-Kreis schon viele Hilfen für Menschen mit Behinderungen gibt, wurde an den vielen Ständen deutlich. Da präsentierte sich unter anderem die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle des Kreises, die in Neuss an der Erftstraße 56 und der Bleichgasse 4 untergebracht ist.