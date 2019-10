Interview mit Angelika Quiring-Perl aus Neuss : Bolu wird die sechste Partnerstadt

Neuss Die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees über neue internationale Beziehungen und einen neuen Verein.

Frau Quiring-Perl, seit zwölf Jahren gilt die Universitätsstadt Bolu in der türkischen Schwarzmeerregion als befreundete Stadt. Warum reicht das nicht mehr?

Angelika Quiring-Perl In den vergangenen Monaten sind die Kontakte von Seiten Bolus intensiviert worden. Bei dem Besuch des Bürgermeisters im August haben die Vertreter Bolus deutlich den Wunsch artikuliert, Partnerstadt sein zu wollen. Dazu muss man wissen: Bolu ist eine total moderne, europäische Stadt, die auch die Kraft hat, eine Partnerschaft aktiv zu leben.

Das Komitee Das Partnerschaftskomitee tagt am Montag, 28. Oktober, ab 17 Uhr im Ratssaal und berät über die Städtepartnerschaft mit Bolu.

Was ändert sich, wenn Bolu den Status einer Partnerstadt erhält?

Quiring-Perl Die Benennung stellt in der Türkei eine positivere Akzeptanz dar. Städtefreundschaften kennt man dort gar nicht. Auf operativer Ebene führt das dazu, dass alle Begegnungen unter der Prämisse „Partnerschaft“ gefördert und durchgeführt werden können.

Auffällig an der Entwicklung ist, dass gerade Ihre CDU sich jahrelang gegen eine Partnerstadt in der Türkei gewehrt hat. Jetzt haben wir zwei. Oder ändert sich etwas für die eigentliche Partnerstadt Nevsehir?

Quiring-Perl Für Nevsehir ändert sich an der Beziehung und an dem Wunsch, die Gemeinsamkeit mit dieser Stadt zu vertiefen, überhaupt nichts. Auch der neu gewählte Bürgermeister von Nevsehir hat ausdrücklich den Wunsch geäußert, den Kontakt zu intensivieren.

Quiring-Perl Ich war zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages damals in Kappadokien. Wir hatten den Eindruck, dass von Seiten der Bevölkerung große Bereitschaft dazu bestand, Kontakte zu knüpfen. Die Zurückhaltung des damaligen Bürgermeisters dort habe ich nie verstanden. Sein Nachfolger scheint da offener im Sinne von Völkerverständigung zu sein. Gerade in Neuss ist die Gruppe derer ja groß, die ihre Wurzeln in der Region Nevsehir haben.