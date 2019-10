Gemeinschaft „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ : Aufklärungs-Kampagne zum Islam in Neuss

Neuss Die Gemeinschaft „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ will mit Infoständen Vorurteilen entgegenwirken. Die Botschaft, die sie verbreiten will: Es muss klar differenziert werden zwischen fanatischen Extremisten und Muslimen.

Mit einem „Salam aleikum“ (zu Deutsch: „Friede sei mit dir“) begrüßte der Imam Noman Khalid die Runde. Das Thema Frieden sollte am Mittwoch auch für die nächsten 60 Minuten dominieren im Konferenzraum des „Hotel Mirage“ an der Krefelder Straße. Der Hintergrund des Treffens: Die muslimische Gemeinschaft „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ (AMJ) lud ein, um ihre bereits laufende Islam-Info-Kampagne vorzustellen. Die Botschaft, die sie damit in Neuss und weiteren Städten im Rhein-Kreis verbreiten will: Es muss klar differenziert werden zwischen fanatischen Extremisten und Muslimen.