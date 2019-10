Bilder aus Neusser Partnerstadt : Fotograf aus Nevsehir zeigt Kirchen in Kappadokien

Neuss/Nevsehir Kappadokien, eine Landschaft in Zentralanatolien, war früh und lange christlich geprägt.

Reste einiger christlicher Kirchen, die zum Teil in die Tuffsteinfelsen der Region gegraben wurden, wurden der Neusser Delegation gezeigt, die im Jahr 2007 die Türkei bereist und über eine Städtepartnerschaft mit Nevsehir verhandelte. Murat E. Gulyaz, Direktor des Museums in dieser Stadt, hat nun eine Ausstellungen zusammengetragen, die an diese byzantisch-christliche Zeit erinnert. Im Erzbischöflichen Priesterseminar, Kardinal-Frings-Straße 12 in Köln, unter dem Titel „Kirchen, Kapellen und Klöster in Kappadokien“ zu sehen.