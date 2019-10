Kommentar zur Fördergeld-Praxis in Neuss : Schnell erhobener Vorwurf

Neuss Der Vorwurf, dass die Verwaltung Geld liegen lasse und damit Chancen nicht nutzt, ist schnell erhoben. Und vielleicht eignet er sich sogar, um daraus Granaten für den Kommunalwahlkampf zu drehen.

Denn das Dickicht der Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und Europaebene scheint so undurchdringlich, dass einem solchen Beschwerdeführer nur schwer das Gegenteil zu beweisen wäre. Aber Vorsicht: Eine solche Taktik kann in die Irre führen, wenn die Stadt nicht zuständig ist (Breitbandausbau für Schulen) oder ein Antrag von dritter Seite Erfolg versprechender ist (Stichwort TG-Sportzentrum). Bis zum Beweis des Gegenteils steht also die Aussage des Kämmerers: „Am Geld ist noch kein wünschenswertes Projekt gescheitert.“ Wer so argumentiert, verkennt ferner, dass ein Zuschuss von Bund und Land nicht immer mit einer Chance gleichgesetzt werden muss. Denn beide fördern oft aus ihrer Sicht Wünschenswertes – und „regieren“ so vor Ort mit.