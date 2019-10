Zensus 2021 : Vortest in Neuss für europäische Volkszählung

Neuss Für die nächste europaweite Volkszählung, den sogenannten Zensus 2021, wird im November eine Pilotstudie gemacht, um Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen. Für die Teilnahme wurden in ganz Deutschland zufällig Haushalte ausgewählt.

In einem kleineren Rahmen entspricht die Pilotstudie in ihrem Aufbau dem des Zensus. Zweck des „Vortests“ ist es potentielle Fehlerquellen zu entdecken und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern. Dabei werden auch zwei der wichtigsten Befragungsmethoden – das persönliche Interview und die Online-Befragung – getestet.

Alle eingeladenen Bewohner erhalten einen Brief mit einem Terminvorschlag, an dem ein Interviewer des Statistischen Landesamtes zu den Teilnehmern nach Hause kommt. Dem Befragten werden in einem kurzen Gespräch Fragen zur Lebenssituation gestellt. Einige Haushalte erhalten im Anschluss Online-Zugangsdaten, mit denen sie einen Fragebogen ausfüllen können. Durch diesen Vortest kann ermittelt werden, ob die Fragen verständlich formuliert sind und ob der Einsatz der Interviewer reibungslos funktioniert. Die Daten werden anonymisiert.

Einzelhandel in Neuss : Discounter soll in die Büchel-Arkaden

Der Zensus ist eine Volkszählung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese soll seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden. Bei der Bevölkerungsbestandsaufnahme wird ermittelt, wie viele Menschen in einem Land wohnen und wo beziehungsweise wie sie arbeiten. Dafür werden überwiegend Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die meisten Bewohner keine persönliche Auskunft geben müssen. In Deutschland fließen zudem auch Stichproben und Gebäude- und Wohnungszählungen in die Studie mit ein. Durchgeführt wird der Zensus von den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern.