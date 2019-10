Handel im Rhein-Kreis Neuss : Electric Schaffrath schließt Filialen

Foto: Janßen/Simon Janßen Auch in Neuss ist Räumungsverkauf.

Rhein-Kreis „Alles muss raus! Räumungsverkauf wegen Filialschließung“ – so steht es in großen Buchstaben auf der Schaufensterscheibe von Electric Schaffrath an der Oberstraße. Auch in den Filialen in Dormagen (Kölner Straße) und Grevenbroich (Montanushof) ist Räumungsverkauf.

Wie lange der geht und wann die Geschäfte schließen, dazu konnte Dirk Meyer, Einkaufsleiter Electric Schaffrath, keine Angaben machen. „Die Geschäftsleitung wird sich dazu nicht äußern“, sagte er auf Nachfrage der Redaktion. Acht Filialen werden schließen – neben den drei im Rhein-Kreis auch die in Hilden, Moers, Ratingen, Viersen und Krefeld. Einzig der Electric-Schaffrath-Laden in Mönchengladbach an der Hindenburgstraße werde bleiben, so Meyer.

Und die Mitarbeiter? „Was mit ihnen passiert, wissen wir noch nicht“, teilte Meyer mit.

