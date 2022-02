Umwelt in Rheurdt : Beim Klimaschutz Vorbild sein

Die Gemeinde Rheurdt will sich in Sachen Klimaschutz fit machen. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Als Zwischenergebnis zur Fokusberatung definiert das beratende Büro acht Handlungsfelder. Auf diesen Feldern hat die Ökogemeinde in den nächsten Jahren zu arbeiten.

Das Ökodorf will mehr „öko“ werden und bei sich selber anfangen, sprich bei der Gemeindeverwaltung, um so zum Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger zu werden. Deshalb stieg sie im März 2021 in die Fokusberatung Klimaschutz ein, die vom Büro „Energielenker Projects“ begleitet wird. Thomas Pöhlker, Geschäftsführer dieses Büros aus dem münsterländischen Greven, stellte am Donnerstagabend ein Zwischenergebnis vor, als der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung tagte. Durch Workshops war die Verwaltung in das Vorhaben einbezogen, genauso wie die Politik und die Bürgerschaft, um den aktuellen Sachstand zu ermitteln und darauf eine Strategie mit Handlungsfeldern aufzubauen. Thomas Pöhlker fasste für Rheurdt acht solcher Felder zusammen, die nicht neu sind, aber in den nächsten Jahren intensiver zu beackern sind.